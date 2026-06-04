Εδώ και δύο ημέρες, οι συνθήκες θανάτου του νεαρού Βρετανού Χένρι Νόβακ είναι το νέο οπλικό σύστημα, που μπήκε στο πεδίο των «culture wars», όπως λένε οι αγγλόφωνοι τον σαματά για το woke και τις παραφυάδες του. Συνιστώ να δείτε οι ίδιοι στο Διαδίκτυο το σχετικό βίντεο της Αστυνομίας, στο οποίο καταγράφονται τα τελευταία λεπτά της ζωής του Νόβακ, καθώς αφότου το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα με την άδεια του δικαστηρίου, όλη η συζήτηση περί μειονοτήτων και δικαιωμάτων περιστρέφεται γύρω από αυτό.

Το περιστατικό εν ολίγοις. Για κάποιο άγνωστο λόγο, δύο νεαροί αρπάζονται έξω από ένα μπαρ του Σαουθάμπτον. Είναι ο Χένρι Νόβακ, 18 ετών φοιτητής, και ο Βικρούμ Ντίγκουα, 23 ετών, ο οποίος ανήκει στην εθνότητα των Σιχ (ευαίσθητη κοινωνική ομάδα). Οταν φτάνει η Αστυνομία, τους βρίσκει πεσμένους κάτω και ο Ντίγκουα κατηγορεί τον Νόβακ ότι του τράβηξε το σαρίκι, κάτι το οποίο για τους Σιχ θεωρείται άκρως προσβλητικό.

Στο βίντεο της Αστυνομίας, βλέπουμε τους αστυνομικούς να περνούν αμέσως χειροπέδες στον Νόβακ, που είναι γυρισμένος μπρούμυτα, ενώ στο υποτιθέμενο θύμα της ρατσιστικής επίθεσης δεν κάνουν το ίδιο. Ο Νόβακ, σιδηροδέσμιος, λέει στους αστυνομικούς τέσσερις φορές ότι έχει μαχαιρωθεί. Οι αστυνομικοί τον αντιμετωπίζουν με ελαφρές ειρωνείες, που δείχνουν ότι δεν τον πιστεύουν, αφού άλλωστε δεν τον ερευνούν για τυχόν πληγές στο σώμα του. Στη συνέχεια, το ίδιο ξέπνοα, ο Νόβακ τους λέει τρεις φορές ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Πέρα βρέχει οι αστυνομικοί, ενώ η κάμερα πάντα καταγράφει. Μετά ο Νόβακ δεν λέει τίποτα άλλο, γιατί έχει πεθάνει. Αυτό που έχουμε μόλις παρακολουθήσει είναι ο θάνατός του.

Αργότερα, η Αστυνομία ανακάλυψε πάνω στον δράστη ένα μαχαίρι με λεπίδα μήκους 21 εκατοστών. Η δικαιολογία του ήταν το μαχαίρι είχε τελετουργικό και θρησκευτικό χαρακτήρα, λόγω της ταυτότητάς του ως Σιχ. Η κοινότητα των Σιχ τον διέψευσε αμέσως: το τελετουργικό ξιφίδιό τους οι Σιχ το φοράνε σήμερα ως μενταγιόν γύρω από τον λαιμό, όπως οι Χριστιανοί τον σταυρό και οι Εβραίοι το Αστρο του Δαβίδ. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης ήταν απλώς ένας μανιακός των πάσης φύσεως όπλων.

Τηρουμένων των αναλογιών, λοιπόν, αυτό που έχουμε στο συγκεκριμένο συμβάν είναι η υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ από την ανάποδη. Κατόπιν τούτοι, καλά ξεμπερδέματα σε όλους, εύχομαι.

ΑΥΤΟΣ ΓΛΙΤΩΣΕ

Ενα ηχηρό εύγε πρέπει να συνοδεύσει τον ηθοποιό Αγγελο Αντωνόπουλο στο τελευταίο ταξίδι του. Οχι μόνο επειδή υπήρξε από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, αλλά και επειδή απέδειξε ότι κατείχε επίσης τη δύσκολη τέχνη της αποχώρησης. Φρόντισε, δηλαδή, ώστε ο θάνατός του να ανακοινωθεί μετά την κηδεία του και είναι αξιοθαύμαστο ότι τα κατάφερε. Θα μου πείτε, γλίτωσε από τον σπαραγμό των ΜΜΕ; Οχι. Τα ρεπορτάζ για τους μεγάλους του έρωτες και τα συναφή είναι αναπόφευκτα όσο και ο ίδιος ο θάνατος. Γλίτωσαν όμως εκείνοι που ήταν στ’ αλήθεια οι δικοί του άνθρωποι από την αδιακρισία των καμερών στην κηδεία και την ενόχληση της παρουσίας των κοσμικών. Κηδεύτηκε αξιοπρεπώς, με την έννοια ότι η κηδεία του δεν έγινε αντικείμενο του lifestyle ρεπορτάζ. Κυρίως, όμως, αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα, γλίτωσε ο ίδιος, αν και νεκρός, από τον έσχατο μεταθανάτιο εξευτελισμό: να ανακοινώσει τον θάνατό του ο Σπύρος Μπιμπίλας…

ΤΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ

Ο Νίκος Νυφούδης, εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων της ΕΛΑΣ (κάτι σαν βοηθός Καπετάνιου, δηλαδή), δήλωσε σε συνέντευξή του ότι συστρατεύθηκε (sic) με τον Καπετάν Καραμήτρο, αν και δεν ήταν οπαδός του, επειδή διαπίστωσε ότι άλλαξε. Δεν κρίνω τη διαπίστωση του κ. Νυφούδη, δικαίωμά του είναι να κρίνει όπως νομίζει. Το ρήμα όμως που διαλέγει δεν είναι το σωστό. Ποιος λέει ότι «συστρατεύεται» σε θίασο και μάλιστα του θεάτρου σκιών; Γιατί, ως στέλεχος του Ποταμιού, ο κ. Νυφούδης χαρακτήριζε «Καραγκιόζη» τον Τσίπρα (έτσι τον έλεγαν τότε). Τώρα μετέχει και ο ίδιος στον θίασο του «Καραγκιόζη» και μπράβο στον κ. Νυφούδη, γιατί στον τομέα του θεάτρου σκιών ο εν λόγω θίασος είναι ο κορυφαίος. Φαντάζομαι ότι θα παίζει το Κολλητήρι;