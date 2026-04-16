Μια ιδιαίτερη σύμπτωση συνοδεύει την 16η Απριλίου, καθώς τρεις προπονητές που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχουν γεννηθεί την συγκεκριμένη μέρα. Ο λόγος για τους Ράφα Μπενίτεθ, Ρουί Βιτόρια και Ντιέγκο Αλόνσο.

Η ημερομηνία αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον για το «τριφύλλι», καθώς και οι τρεις έχουν περάσει από τον πάγκο του συλλόγου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αφήνοντας ο καθένας το δικό του αποτύπωμα, με διαφορετικά αποτελέσματα και πορείες.

Ράφα Μπενίτεθ (16 Απριλίου 1960)

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό το φθινόπωρο του 2025, σε μια προσπάθεια να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και να τη σταθεροποιήσει στην ευρωπαϊκή της παρουσία. Πρόκειται για έναν προπονητή με τεράστια καριέρα στην Ευρώπη, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Champions League με τη Λίβερπουλ το 2005. Στην Ελλάδα ανέλαβε με στόχο να δώσει εμπειρία και τακτική ισορροπία σε ένα σύνολο που αναζητούσε σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Έφτασε μέχρι τους «16» του Europa League μένοντας αήττητος ως γηπεδούχος, ενώ κατάφερε να βάλει τον Παναθηναϊκό στα Play-offs της Super League.

Ρουί Βιτόρια (16 Απριλίου 1970)

Ο Ρουί Βιτόρια βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2024-25, με αποστολή να επαναφέρει την ομάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, ωστόσο η θητεία του στην Αθήνα δεν κράτησε πολύ, καθώς αποχώρησε μέσα στη σεζόν, σε μια περίοδο που το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρυθμό.

Ντιέγκο Αλόνσο (16 Απριλίου 1975)

Ο Ντιέγκο Αλόνσο ανέλαβε το καλοκαίρι του 2024 τον Παναθηναϊκό, όμως η παρουσία του στον πάγκο αποδείχθηκε σύντομη, καθώς αποχώρησε λίγους μήνες αργότερα. Παρά τη μικρή του θητεία, αποτέλεσε μέρος της συνεχούς προσπάθειας του συλλόγου να βρει την κατάλληλη τεχνική ηγεσία σε μια απαιτητική περίοδο αλλαγών.