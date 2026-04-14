Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) .

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ενώ ατομικό έκανε ο Κοντούρης, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Τζούριτσιτς – Σισοκό.

Απών για άλλη μια ημέρα με άδεια για προσωπικούς λόγους ήταν ο Τουμπά.