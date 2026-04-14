Σε συνέντευξή του στη Gazzetta dello Sport, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του Παναθηναϊκού, κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό της σεζόν.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που προέκυψαν, αλλά και στα σημαντικά βήματα προόδου που έγιναν, τονίζοντας ότι η φετινή εικόνα αφήνει θετικά μηνύματα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε για τους «πράσινους»:

«Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα πλέι οφ που εγγυώνται συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους “16” του Europa League μετά από 16 χρόνια. Νομίζω ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που ελπίζουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν».