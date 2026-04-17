Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού χθες το πρωί όταν κι έγινε γνωστό πως ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, Γιώργος Γονιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών.

Ο Γιώργος Γονιός συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα όσο λίγοι, φόρεσε τη φανέλα της αμέτρητες φορές, κέρδισε τίτλους με εκείνη, μετείχε στην ξακουστή πορεία του Γουέμπλεϊ, ενώ σήκωσε ως αρχηγός και το τρόπαιο που Βαλκανικού Κυπέλλου.

Στα έντεκα χρόνια που παρέμεινε στον Παναθηναϊκό κατέγραψε συνολικά 310 συμμετοχές, σκοράροντας και 31 γκολ. Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 253 αγώνες με 26 τέρματα, ενώ στην Ευρώπη μέτρησε 21 συμμετοχές και 4 γκολ.

Οσον αφορά τους τίτλους, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα (1969, 1970, 1972, 1977), τα δύο εξ αυτών με νταμπλ (1969, 1977). Διετέλεσε αρχηγός του Παναθηναϊκού και σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο τον Μάρτιο του 1978.

Ολοι είχαν να λένε για τον χαρακτήρα του και το πόσο κοντά ήταν με τους συμπαίκτες του, με τον Βασίλη Κωνσταντίνου να μιλάει στα «ΝΕΑ» και τη φωνή του να «σπάει» από τη στεναχώρια που έχασε έναν αληθινό φίλο.

«Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Ο Γιώργος ήταν αδερφός, δεν ήταν απλά φίλος. Ηταν μέλος μιας ομάδας που ήμασταν οικογένεια, ήμασταν όλοι μαζί σαν αδέρφια. Ξέρετε ο Γιώργος Πετρόπουλος μας πήγαινε από τη Δευτέρα σε ξενοδοχείο και βγαίναμε την Κυριακή, ώρες ατελείωτες όλοι μαζί επί μήνες. Πώς να μη δεθείς», λέει ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο οποίος μιλά για έναν καταπληκτικό άνθρωπο.

«Ο Γιώργος από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό έδειξε τον χαρακτήρα του, ότι είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Φιλικός από την πρώτη μέρα, αλλά η συνέχεια ήταν κάτι άλλο.

Ηταν πολύ συνεργάσιμος, αγαπούσε τους συμπαίκτες του, πολλές φορές προτιμούσε να μην παίξει αυτός για να παίξει κάποιος άλλος στη θέση του, ήταν ένας χρυσός χαρακτήρας. Εκτός από τους συμπαίκτες, ήταν πολύ αγαπητός και στους αντιπάλους του».

Ο Κωνσταντίνου θυμήθηκε πως ο Γονιός από σέντερ φορ που ήταν όταν πήγε στον Παναθηναϊκό μετατράπηκε σε κεντρικό αμυντικό, λέγοντας πως «είχαμε μια άριστη συνεργασία ως τερματοφύλακας με αμυντικό.

Θυμάμαι όμως μια σεζόν τα γκολ που έβαζε. Κερδίζαμε 1-0 τα παιχνίδια με δικά του γκολ και μας χάρισε το πρωτάθλημα. Ηταν ο άνθρωπος – πρωτάθλημα σε εκείνη τη σεζόν. Θα τον θυμόμαστε για πάντα, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος».