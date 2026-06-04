Με ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγα τοπικά φαινόμενα θα κυλήσει η Παρασκευή στη χώρα, ενώ από το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα αποκτήσει πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας την Κυριακή τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Παρασκευή: Τοπικές μπόρες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς

Με γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει η Παρασκευή 5 Ιουνίου στη χώρα, ωστόσο δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Λίγες βροχές στα ανατολικά και πρόσκαιρες καταιγίδες στα ορεινά

Από τις πρωινές ώρες αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, κυρίως στα ορεινά τμήματα, δίνοντας τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα έχουν σύντομο χαρακτήρα και αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα.

Ασθενείς άνεμοι στα περισσότερα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο από δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσουν μεταβλητοί ασθενείς άνεμοι, οι οποίοι τις πρωινές ώρες θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους.

Η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα

Παρά τη μικρή πτώση που θα παρουσιάσει στα ανατολικά τμήματα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί γενικά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στα περισσότερα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς. Στα νησιωτικά τμήματα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 25 και 28 βαθμών, με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να προσεγγίζουν τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής διάρκειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και καλοκαιρινές συνθήκες

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρινό σκηνικό, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία.

Σάββατο: Περισσότερη ζέστη και λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα αγγίξει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς.

Κυριακή: Κορύφωση της ζέστης με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς

Ακόμη πιο καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό την Κυριακή, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά, χωρίς όμως να επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς, διαμορφώνοντας συνθήκες που θα παραπέμπουν πλέον σε πλήρως καλοκαιρινό σκηνικό.