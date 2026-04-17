Η Κρήτη μετακομίζει στον Βόλο.

Ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΟΦΗ, που ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ από το Ηράκλειο ανακοίνωσε πως τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πλήρως, με περίπου 8.000 φιλάθλους να έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στις εξέδρες. Παράλληλα, αρκετοί ακόμα αναμένεται να ταξιδέψουν χωρίς εισιτήριο, στηρίζοντας την ομάδα στην προσπάθειά της να πετύχει τον μεγάλο της στόχο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OFI Crete F.C. (@oficretefc)