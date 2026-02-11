Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Η μεγάλη αναμέτρηση θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Στην ημιτελική φάση, ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, επικρατώντας 1-0 στο πρώτο ματς και 2-0 στη ρεβάνς, με σκόρερ τους Γιακουμάκη και Χατσίδη. Από την άλλη, ο ΟΦΗ πέρασε στον τελικό απέναντι στον Λεβαδειακό, μετά την ισοπαλία στον πρώτο αγώνα και τη νίκη 1-0 στη ρεβάνς.

Τώρα, οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε έναν ιστορικό τελικό, που αποτελεί πρώτη φορά συνάντησης τους σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης.