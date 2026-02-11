Δημοφιλή
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποκλεισμός αθλητριών σκιερ λόγω παράνομου κεριού στα σκι τους!
Δύο αθλήτριες από την Κορέα, η Χαν Ντασόμ και η Λι Έουι-Τζιν, αποκλείστηκαν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026» εξαιτίας χρήσης απαγορευμένου φθοριούχου κεριού στη βάση των σκι τους.
Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συναντώνται για πρώτη φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Η μεγάλη αναμέτρηση θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Στην ημιτελική φάση, ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, επικρατώντας 1-0 στο πρώτο ματς και 2-0 στη ρεβάνς, με σκόρερ τους […]
Κύπελλο Ελλάδας: Το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει τη διοργάνωση
Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το τρόπαιο να συνοδεύεται από σημαντικό ευρωπαϊκό «εισιτήριο»
Πότε και που θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη σεζόν 2025-26, σε μια ιστορική πρώτη τους συνάντηση σε τελικό της διοργάνωσης. Ο ΟΦΗ εξασφάλισε την πρόκριση από τον πρώτο ημιτελικό, επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά, χάρη στο γκολ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου […]