Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη σεζόν 2025-26, σε μια ιστορική πρώτη τους συνάντηση σε τελικό της διοργάνωσης.

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε την πρόκριση από τον πρώτο ημιτελικό, επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά, χάρη στο γκολ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Παγκρήτιο, οι Κρητικοί «σφράγισαν» το εισιτήριο για τον τελικό, φτάνοντας εκεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε το προβάδισμά του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μετά τη νίκη 1-0 στη Λεωφόρο με πέναλτι του Γιακουμάκη, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-0 και στη ρεβάνς της Τούμπας, με σκόρερ τους Γιακουμάκη και Χατσίδη, εξασφαλίζοντας την επιστροφή του σε τελικό Κυπέλλου ύστερα από δύο χρόνια.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, όπου μία από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει το τρόπαιο.