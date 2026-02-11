Στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ο ΠΑΟΚ! Στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ο ΠΑΟΚ! Μετά τον Ολυμπιακό ο Δικέφαλος του Βορρά πέταξε εκτός και τον Παναθηναϊκό του οποίου επικράτησε στην Τούμπα με 2-0 και σε συνδυασμό με τη νίκη του (1-0) στη Λεωφόρο πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για το μεγάλο ραντεβού του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΟΦΗ.

Έβδομος τελικός την τελευταία δεκαετία για τους «ασπρόμαυρους» που θα διεκδικήσουν την πέμπτη τους κούπα και ένατη συνολικά στη διοργάνωση.

Πώς ξεκίνησαν

Για τον ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τσιφτσής και στην άμυνα οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου και πίσω του ήταν οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Τάισον.

Για τον ΠΑΟ ο Λαφόν ήταν στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά. Οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ξεκίνησαν δεξιά και αριστερά στα άκρα, οι Μπακασέτας και Κοντούρης ήταν στον άξονα ενώ Ταμπόρδα και Αντίνο βρίσκονταν πίσω από τον προωθημένο Τεττέι.

Ανώτερος ο ΠΑΟΚ, κράτησε ο Λαφόν

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και για ένα τέταρτο έκλεισε τον Παναθηναϊκό στα καρέ του, έχοντας σε αυτό το διάστημα δύο μακρινά σουτ με τον Μεϊτέ που ανησύχησαν τον Λαφόν. Από εκεί και μετά ο ρυθμός έπεσε, με τον Δικέφαλο να μην εκμεταλλεύεται την ανυπαρξία των «πράσινων» στον άξονα.

Το παιχνίδι κυλούσε χωρίς φάσεις, οι φιλοξενούμενοι έψαχναν τον Τεττέι με μπαλιές στον χώρο χωρίς αποτέλεσμα και φτάσαμε στο 42΄για να δούμε ευκαιρία. Από εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς ο Γιακουμάκης, που μόλις είχε μπει αντί του Μύθου, έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν με σπουδαία επέμβαση απέκρουσε. Λίγο νωρίτερα είχε βγει και ο Πέλκας με πρόβλημα τραυματισμού για τον ΠΑΟΚ που έκανε δύο αλλαγές πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος θα περίμενε κανείς τον Παναθηναϊκό να γίνει πιο απειλητικός αφού αυτός ήταν που ήθελε γκολ, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Πλάνο ανάπτυξης δεν υπήρχε και ο υπομονετικός ΠΑΟΚ βρήκε τις στιγμές του για να τελειώσει τη δουλειά. Στο 71′ και μετά από όμορφη ομαδική προσπάθεια ο Χατσίδης βρήκε τον Γιακουμάκη στη μικρή περιοχή και εκείνος με διπλή προσπάθεια έκανε το 1-0 σε κενό τέρμα.

Οι «πράσινοι» δεν έκαναν απολύτως τίποτα στο ματς και οι «ασπρόμαυροι» έκαναν και το 2-0 στη δεύτερη ευκαιρία τους στο παιχνίδι. Ο Καμαρά έκλεψε από τον Ζαρουρί, εκείνος έδωσε στον Γιακουμάκη που γύρισε και σούταρε, με τον Λαφόν να αποκρούει και τον Χατσίδη να πλασάρει σε άδειο τέρμα δίνοντας το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Κλειδί του ματς και της πρόκρισης ήταν ο Γιακουμάκης που σκόραρε στη Λεωφόρο και άνοιξε το σκορ απόψε, τελειώνοντας ουσιαστικά τη δουλειά.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Χατσίδης με γκολ και ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μπακασέτας ήταν εκτός ματς, όπως και ο Τεττέι. Όχι ότι υπήρξε παίκτης του ΠΑΟ που να διασώθηκε μεσοεπιθετικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Φωτιά που δεν είχε κάποια δύσκολη φάση να διαχειριστεί.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιακουμάκης (71’), Χατσίδης (87′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (39’ Χατσίδης), Τάισον (81’ Ζαφείρης), Μύθου (39’ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (77’ Γιάγκουσιτς), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (64’ Ζαρουρί), Κοντούρης (81’ Κάτρης), Μπακασέτας (63’ Σάντσες), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (64’ Σφιντέρσκι).