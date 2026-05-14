Η εμφάνιση άγριων ζώων στην Εύβοια προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, καθώς ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/5) κοντά στο χωριό Βρύση.

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού που κινούνταν στην περιοχή γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα και την οποία επικαλείται το eviathema.gr, ήρθε αντιμέτωπος με μια σοκαριστική εικόνα, μόλις 100 μέτρα έξω από τα όρια του οικισμού. Ο οδηγός ανέφερε, ότι καθώς πλησίαζε στο χωριό, τα φώτα του αυτοκινήτου του «έπεσαν» πάνω σε δύο μεγαλόσωμα ζώα στην άκρη του δρόμου. Όπως περιέγραψε, επρόκειτο για λύκους ή τσακάλια, τα οποία παρέμεναν ακίνητα παρά την προσέγγιση του οχήματος. Το μεγαλύτερο σοκ του σκηνικού όμως ήταν, ότι το ένα από τα δύο ζώα είχε ήδη επιτεθεί σε έναν σκύλο και τον κατασπάραζε, χωρίς να δείχνει φόβο ή δισταγμό για την ανθρώπινη παρουσία.

Η μικρή απόσταση του συμβάντος από τα πρώτα σπίτια του χωριού έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται θεάσεις άγριων θηρευτών στην κεντρική και νότια Εύβοια, ωστόσο το γεγονός ότι τα ζώα παραμένουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, δείχνει πιθανή αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Η αναζήτηση τροφής φαίνεται να τα οδηγεί πλέον σε περιοχές πολύ κοντά σε οικισμούς, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στους μόνιμους κατοίκους.

Οι ιδιοκτήτες οικόσιτων ζώων και κατοικιδίων στη Βρύση και στους γύρω οικισμούς βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι νυχτερινές μετακινήσεις ενέχουν πλέον πραγματικούς κινδύνους. Η ανάγκη για προστασία κοπαδιών και δεσποζόμενων ζώων θεωρείται πλέον επιτακτική. Οι κάτοικοι ζητούν αυξημένα μέτρα επιτήρησης και παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, ενώ το περιστατικό αναμένεται να κινητοποιήσει τις δασικές υπηρεσίες για την εκτίμηση της κατάστασης και τον εντοπισμό των ζώων στην περιοχή.