Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία η πρόσφατη εμφάνιση λύκων στην είσοδο της πόλης, ένα περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας επιχείρησης της περιοχής.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε στην ΕΡΤ3 ότι, καθώς διαμένει πάνω από το κατάστημά του, γύρω στις 2.00 με 3.00 τα ξημερώματα άκουσε έντονο αλύχτισμα και το γάβγισμα του σκύλου που βρίσκεται στον όροφο μαζί τους. Το γεγονός τον ανησύχησε και τον οδήγησε να βγει στο μπαλκόνι για να διαπιστώσει τι συμβαίνει, χωρίς ωστόσο να δει κάτι.

Το επόμενο πρωί, όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον φύλακα που επιτηρεί το κατάστημά του και τα γειτονικά μαγαζιά ότι είδε λύκους να περνούν έξω από το σημείο. Η παρουσία των ζώων επιβεβαιώθηκε και από την κάμερα ασφαλείας, που κατέγραψε καθαρά τη διέλευσή τους κοντά στην πόλη.

Κόβουν βόλτες ακόμα και μέσα στην Αλεξάνδρεια

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως αναφέρουν, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί και άλλες εμφανίσεις λύκων στην περιοχή, με κάποια ζώα να φτάνουν ακόμη και βαθύτερα μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι, αν και έχουν εξοικειωθεί με τέτοιες περιστασιακές παρουσίες, εξακολουθούν να νιώθουν ανησυχία. Υπογραμμίζουν πάντως ότι οι λύκοι συνήθως κινούνται τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες και σπάνια έρχονται σε επαφή με ανθρώπους.