Ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, που θυμίζει Ήπειρο ή Πελοπόννησο, κατέγραψε σε νέο βίντεό του το κανάλι Up Stories — και όμως βρίσκεται μόλις 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.

Η ομάδα του Up Stories και της Life After Gravity, την Τετάρτη 4 Μαρτίου βρέθηκε στο Πολυδένδρι Αττικής, όπου κατέγραψε τα νερά που καταλήγουν στις εκβολές της λίμνης Μαραθώνα, αφού πρώτα περάσουν από τα διυλιστήρια της ΕΥΔΑΠ.

Οι εικόνες των νερών που ρέουν μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό σε μία από τις πιο άγνωστες φυσικές γωνιές της Αττικής.

Την ίδια στιγμή, η στάθμη της λίμνης φαίνεται να ανακάμπτει σημαντικά. Το μικρό νησάκι που είχε εμφανιστεί τους προηγούμενους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για τη μείωση των υδάτινων αποθεμάτων, έχει πλέον εξαφανιστεί, με τη λίμνη να επιστρέφει σταδιακά στα φυσιολογικά της επίπεδα.

Το νέο βίντεο του Up Stories αναδεικνύει ένα υδάτινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, που ελάχιστοι γνωρίζουν ότι βρίσκεται τόσο κοντά στην πρωτεύουσα.