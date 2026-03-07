Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. προχώρησαν στη σύλληψη 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο και ζωντανές μεταδόσεις σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Ελληνοαμερικανό τον οποίο και αναζητούσαν στην Αμερική για παρόμοια… δράση.

Έκανε σούζες σαν… κασκαντέρ σε ταινία

Η αστυνομία επισημαίνει ότι σε ένα από τα βίντεο ο οδηγός φαίνεται να εκτελεί «σούζες» κρατώντας κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πατώντας πάνω στη σέλα της μοτοσυκλέτας. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας των πράξεών του είναι ότι το όχημα που χρησιμοποιούσε προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστες χώματος.

Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ η μοτοσυκλέτα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου. Το όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή της Αίγινας.

Η ταυτοποίηση και η σύλληψη

Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ανέλυσαν το δημοσιοποιημένο υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ταυτοποίησαν τον δράστη ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας. Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 6ης Μαρτίου 2026 στην Αίγινα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, πλαστογραφία και επικίνδυνη οδήγηση. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι, μέσω του λογαριασμού του στα κοινωνικά δίκτυα, ο συλληφθείς προσκαλούσε άλλα άτομα να συμμετάσχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.