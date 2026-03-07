Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (06.03.2026) στο Αστυνομικό Μέγαρο της ΓΑΔΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ένας 48χρονος αλλοδαπός επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο έχοντας στην πλάτη σακίδιο που περιείχε χειροβομβίδες μέσα σε τάπερ.

Ο άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, κρατούσε τις χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ και απειλούσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο σεσημασμένο για υποθέσεις ναρκωτικών και οπλοκατοχής, που είχε αποφυλακιστεί δύο φορές, το 2021 και το 2024, ενώ ζούσε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Κατά την προανάκριση, ο 48χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε τις χειροβομβίδες σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης, ψάχνοντας στα σκουπίδια για αντικείμενα που θα μπορούσε να πουλήσει προκειμένου να αγοράσει ναρκωτικά. Όπως είπε, τις βρήκε μέσα σε σφραγισμένα τάπερ. Οι χειροβομβίδες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι λειτουργικές και τσεχικής κατασκευής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν αν ευσταθεί ο ισχυρισμός του. Οι αρχές διερευνούν δύο βασικά ενδεχόμενα: είτε κάποιος είχε εγκαταλείψει τις χειροβομβίδες για να τις ξεφορτωθεί ή να τις παραλάβει αργότερα, είτε ο ίδιος ο 48χρονος τις κατείχε, δεδομένου ότι είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, περίπου στις 18:00 ο 48χρονος προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου, κρατώντας σακούλα και σακίδιο πλάτης, και ενημέρωσε τον αστυνομικό σκοπό ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικά.

Μετά από κινητοποίηση των δυνάμεων της ΓΑΔΑ και του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και αφοπλίστηκε στις 18:25. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), το οποίο περισυνέλεξε δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου.

Ακολούθησε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου, χωρίς να εντοπιστούν άλλα ευρήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου εξετάζεται.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διακόπηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε έως ότου ολοκληρωθεί η ελεγχόμενη έκρηξη και οι έρευνες των αρχών.