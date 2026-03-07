Η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, απαντά με οργή σε δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στα social media και τη θέλει να επιστρέφει από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος – όπως ισχυρίζεται το δημοσίευμα – 50.000 ευρώ που θα πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Με ανάρτησή της καταγγέλλει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, κάνοντας λόγο για ανακριβείς πληροφορίες που αναπαράγονται με μεγάλη ευκολία στο διαδίκτυο. Όπως επισημαίνει, δεν ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροσκάφος, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα με προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στη χώρα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι πρόεκιται για την πέμπτη κατά σειρά πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή και όχι για κάποια ειδική μεταφορά.

Στο μήνυμά της εκφράζει έντονη αγανάκτηση για τα δημοσιεύματα που – όπως λέει – διακινούν ανυπόστατες πληροφορίες, σημειώνοντας ότι εάν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχε ήδη κινηθεί νομικά. «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», καταλήγει.