Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκάλυψε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη σύλληψη 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα στο Ρίο για κατοχή και παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους σκληρούς δίσκους που διατηρούσε στο σπίτι του εντοπίστηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται ανήλικοι, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Ακόμη πιο ανατριχιαστική διάσταση δίνει το γεγονός ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.

Η έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος του 82χρονου για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από πληροφορίες που διαβίβασε ο οργανισμός National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με χρήστη που είχε ανεβάσει στο διαδίκτυο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα, μέσα από την οποία ταυτοποιήθηκε ο 82χρονος και εντοπίστηκε η κατοικία του σε περιοχή της Αχαΐας. Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την επιτόπια ψηφιακή εξέταση των πειστηρίων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 82χρονου, ενώ εντοπίστηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με ανήλικους.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.