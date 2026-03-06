Στην Πάτρα, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνέλαβαν την Παρασκευή (06.03.26) έναν 83χρονο, γνωστό συνταξιούχο μαιευτήρα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και οργανωμένη έφοδο στην οικία του γιατρού. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ηλεκτρονικό υλικό που, σύμφωνα με τις αρχές, περιείχε απαγορευμένο περιεχόμενο.

Ο 83χρονος συνελήφθη επί τόπου και κρατείται. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.