Ένας 53χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων στο Καματερό, καθώς κατείχε πλήθος βιντεοληπτικού υλικού από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κρυφές κάμερες και όπλο

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων αναφορικά με άτομο που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 53χρονος και συνελήφθη.

Η έρευνα στην οικία του 53χρονου στο Καματερό αποκάλυψε το μέγεθος της δράσης του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακές συσκευές, οι οποίες περιείχαν πλήθος βιντεοληπτικού υλικού. Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε εγκαταστήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος, καταγράφοντας εν αγνοία τους δεκάδες γυναίκες.

Εκτός από το υλικό της παράνομης καταγραφής, οι αρχές βρήκαν στις συσκευές του 53χρονου και υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκαν αντικείμενα που εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του.