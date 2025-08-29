Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον 43χρονο που είχε τοποθετήσει κρυφές κάμερες τόσο στις τουαλέτες της εταιρείας όπου εργαζόταν στο Παγκράτι, όσο και στο σπίτι του στη Νίκαια, με τον ίδιο να αποθηκεύει το οπτικό υλικό σε σκληρούς δίσκους.

Στην κατοχή του 43χρονου που συνελήφθη, βρέθηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας, με τον ίδιο να τηρεί «σιγή ιχθύος» στους αστυνομικούς που μπήκαν αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα που έμενε και τον συνέλαβαν. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Ιουλίου, όταν μια συνάδελφος του 43χρονου εντόπισε την κρυφή κάμερα στην τουαλέτα της εταιρείας που εργαζόταν. Ταχύτατα οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, από την προανάκριση προέκυψε, ότι η κάμερα είχε τοποθετηθεί από τον κατηγορούμενο, καθώς είχε καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό να προβαίνει σε ρύθμιση αυτής. Κάθε πρωί ο 43χρονος πήγαινε στις γυναικείες τουαλέτες και ρύθμιζε την κρυφή κάμερα. Παραμένει άγνωστο, πότε και πώς βρήκε τον τρόπο να την τοποθετήσει. Η ίδια κάμερα όμως είχε καταγράψει τις κινήσεις του 43χρονου και το υλικό έφθασε στα χέρια της Αστυνομίας. Χωρίς να ειδοποιηθεί από τους προϊσταμένους του, που γνώριζαν για την αστυνομική έρευνα, βρέθηκε στις αρχές Αυγούστου απέναντι από αστυνομικούς στο σπίτι του.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας που διενεργήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του κατηγορουμένου στη Νίκαια, όπου ο ίδιος εντοπίστηκε και συνελήφθη, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης).

Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη, πως υπήρχαν κρυφές κάμερες και μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού του. Σε βίντεο που είχαν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του, βρέθηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας, για το οποίο ο 43χρονος δήλωσε άγνοια.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Αστυνομίας, ανευρέθηκαν βίντεο στα οποία είχαν καταγραφεί ανήλικα άτομα σε διάφορες προκλητικές πόζες και συνευρέσεις και επιπλέον βρέθηκε ένα αρχείο από τον χώρο της τουαλέτας στην εταιρία που εργάζεται, αλλά και βίντεο προερχόμενα από κρυφή κάμερα τοποθετημένη στον χώρο της τουαλέτας της οικίας του στην Νίκαια και σε άλλα κρυφά σημεία εντός αυτής.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που μένει, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Οι αποκαλύψεις έχουν θορυβήσει φίλους, συγγενείς και συναδέλφους του 43χρονου, που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είναι πατέρας ενός βρέφους 6 μηνών.