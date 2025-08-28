Έρευνα σε βάρος 43χρονου άνδρα ξεκίνησαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από καταγγελία που έγινε στις 31 Ιουλίου, σχετικά με την τοποθέτηση κρυφής κάμερας με ενσωματωμένη μνήμη στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας όπου εργαζόταν.

Επαιρνε καθημερινά το υλικό

Μέσω των υπόλοιπων καμερών που είχε η εταιρεία, διαπιστώθηκε πως ο 43χρονος πήγαινε κάθε πρωί και ρύθμιζε εκ νέου την κρυφή κάμερα ενώ έπαιρνε και την κάρτα μνήμης.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του στο Παγκράτι, διαπίστωσαν πως είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα ακόμα και στην τουαλέτα του σπιτιού του, όπως και σε άλλους χώρους της οικίας του.

Και πορνογραφικό υλικό

Παράλληλα, όπως είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Ο 43χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Τελικά ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και καταβολή προστίμου 5.000 ευρώ.