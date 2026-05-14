Σε ένα συγκινητικό σκηνικό εκτυλίχθηκε η επιστροφή του μικρού Νικόλα από τα Μαριτσά στη Ρόδο, το απόγευμα της Τετάρτης (13/5). Συγγενείς και φίλοι τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού με δάκρυα χαράς, ύστερα από τη μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Νικόλας πάλεψε γενναία τους τελευταίους 12 μήνες, νοσηλευόμενος στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Μετά την ανάρρωσή του, επέστρεψε στα Μαριτσά, όπου οι συμμαθητές του του επιφύλαξαν μια θερμή υποδοχή με πανό που έγραφαν «Μας έλειψες» και «Σ’ αγαπάμε».

Η μητέρα του, Βούλα Γιαννά, μιλώντας στο lindosnews.gr, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας. «Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω την γιατρό, κυρία Αγγελική Καράγιαννη, στο Παραδείσι. Ήταν η πρώτη που κατάλαβε το πρόβλημα και μας κατεύθυνε για τα επόμενα βήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην μονάδα στο Παίδων καθώς και τον ροδίτη κ. Μανώλη Παπασάββα, διοικητή στο νοσοκομείο Παίδων. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συγχωριανούς μας που στάθηκαν δίπλα μας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Εμείς παλεύαμε για έναν χρόνο περίπου και τα καταφέραμε. Εύχομαι όλα τα παιδιά να γίνουν καλά, να βγουν από τα νοσοκομεία και να συνεχίσουν την ζωή τους με τις οικογένειες τους!».

@argirogini Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ♥️Κ ΝΑΙ !!! ΒΓΗΚΕ ΝΙΚΗΤΗΣ💪❤️🙏Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΜΩΣΕ ΞΑΝΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ….ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΡΑΣ…ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ..ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ…@Marilena Saxini ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ …ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΗΣΕΣ ♥️ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ Κ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΗΡΩΑ! ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΙΔΙ ❤️ΕΥΧΗ ΜΟΥ????ΥΓΕΙΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΜΟΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑ Κ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ Κ ΠΕΡΑ ❤️ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΜΑΣ ❤️❤️ ❤️❤️@tsampikavonakh @eutuxia_oikonomidi ♬ A Thousand Years（舒适版） – Andree Son

Η ιστορία του μικρού Νικόλα συγκίνησε ολόκληρη τη Ρόδο, μεταδίδοντας ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης για όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.