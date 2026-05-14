Ο βουλευτής των Εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, προκειμένου να δώσει στον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ την ευκαιρία να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, αλλά και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ.

«Σήμερα, θέτω σε πρώτο πλάνο τον λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», ανέφερε ο Σίμονς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους πολιτικούς κύκλους.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Παραμερίζω ώστε ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να αγωνιστεί για να επανεκλεγεί στο κοινοβούλιο και, εάν εκλεγεί, να οδηγήσει στην αλλαγή που έχει απεγνωσμένα ανάγκη η χώρα μας».

Από την πλευρά του, ο Μπέρναμ επιβεβαίωσε πως προτίθεται να ζητήσει την άδεια να είναι υποψήφιος για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα ζητήσω την άδεια της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής (NEC)» δήλωσε, αναφερόμενος στην πρόθεσή του να κατέβει υποψήφιος στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

«Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να επιτευχθεί από το Μείζον Μάντσεστερ. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη αλλαγή σε εθνικό επίπεδο, ώστε η καθημερινότητά μας να ξαναγίνει πιο ανεκτή οικονομικά. Για αυτόν τον λόγο ζητώ τώρα τη στήριξη των πολιτών για να επιστρέψω στο κοινοβούλιο: για να φέρω την αλλαγή που πετύχαμε στο Μείζον Μάντσεστερ και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο», υπογράμμισε ο δήμαρχος.

Η παραίτηση του Σίμονς δεν συνεπάγεται αυτόματη μεταβίβαση της έδρας. Θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Ο Σίμονς είχε κερδίσει το 2024 την έδρα του Μέικερφιλντ με διαφορά 5.399 ψήφων από τον υποψήφιο του εθνικιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ωστόσο, η αυξημένη δημοτικότητα του Reform UK τα τελευταία χρόνια καθιστά τη νέα εκλογική αναμέτρηση ιδιαίτερα αμφίρροπη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μάχη για την έδρα θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την ενότητα και τη δυναμική των Εργατικών.

Ο Άντι Μπέρναμ, 56 ετών, θεωρείται ο πιο δημοφιλής πολιτικός των Εργατικών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, για να μπορέσει να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία, πρέπει πρώτα να είναι εκλεγμένο μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων.