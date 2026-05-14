Ένα νέο περιστατικό δαγκώματος οχιάς καταγράφηκε στη Φθιώτιδα, με έναν 75χρονο άνδρα να μεταφέρεται το βράδυ της Τετάρτης (13/5) στο Νοσοκομείο Λαμίας για ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το συμβάν συνέβη γύρω στις 7 το απόγευμα, στο σπίτι του 75χρονου σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων. Ο ηλικιωμένος προσπάθησε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο, ωστόσο μέσα σε αυτόν βρισκόταν η οχιά, η οποία τον δάγκωσε. Παρά τον αιφνιδιασμό, ο άνδρας διατήρησε την ψυχραιμία του και έσπευσε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε άμεσα αντιοφικός ορός.

Για προληπτικούς λόγους, κρίθηκε αναγκαία η 24ωρη παρακολούθησή του και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και ο 58χρονος που είχε δεχθεί πρόσφατα δάγκωμα οχιάς, πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ και είναι καλά στην υγεία του.