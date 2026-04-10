Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στη Σύρο, όπου οχιά δάγκωσε ένα 13χρονο αγόρι σε παραθαλάσσιο χωριό του νησιού.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, λοταν το παιδί κατά τη διάρκεια βόλτας με την οικογένειά του, επιχείρησε να σηκώσει από το έδαφος μία οχιά. Το φίδι δάγκωσε τον 13χρονο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών στο νησί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.