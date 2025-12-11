Ένα φίδι μήκους περίπου δύο μέτρων προκάλεσε αναστάτωση σε κατοικία στην Καστοριά, όταν εγκλωβίστηκε μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας, σκορπίζοντας τον φόβο στους ενοίκους του σπιτιού.

Σύμφωνα με το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων Καστοριάς, μέλος της ομάδας επενέβη άμεσα και κατάφερε να απεγκλωβίσει τον έφιo, απελευθερώνοντάς τον στη συνέχεια στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο υπεύθυνος περίθαλψης του κέντρου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ανέφερε στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Ζούσε στην αποχέτευση και τώρα θα αναρωτηθούνε οι φίλοι μας, μα πώς μπορεί να ζει σε μια αποχέτευση; Το σιφώνι μόνο κρατάει νερό απ’ τη λεκάνη ή αποχετεύσεις. Το άλλο είναι κενό. Έτσι λοιπόν είχε βρει να τρέφεται με τρωκτικά. Έβγαινε καθημερινά, έπινε νερό από το σιφώνι που κρατούσε νερό και ξανα-έμπαινε μέσα. Με αποτέλεσμα αυτοί που κατοικούσαν εκεί πέρα να μην μπορούν να πάνε να κάνουνε χρήση τουαλέτας».

Ήτανε και αρκετά μεγάλο, είναι απ’ τα μεγαλύτερα φίδια που έχουμε στην ελληνική πανίδα. Οι ίδιοι μου λέγανε, μην πας, μην πας, μην πλησιάζεις, θα σε φάει, θα σε δαγκώσει το φίδι. Ήτανε πολλοστή φορά από το ‘χω κάνει αυτό. Ο χειρισμός που έκανα εγώ ήτανε να του να το ακινητοποιήσω πρώτα απ’ όλα το κεφάλι για να μη με δαγκώσει».