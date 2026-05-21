Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνίου προκαλεί η δολοφονία 59χρονου ασθενούς από τον 48χρονο συγκάτοικό του, τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/05).

Το έγκλημα σημειώθηκε περίπου στις 03:30, με τον δράστη να ομολογεί λίγες ώρες αργότερα την πράξη του. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Η δολοφονία έγινε μέσα στο δωμάτιο όπου διέμεναν, ακριβώς απέναντι από το γραφείο των νοσηλευτών.

Οι δύο ασθενείς μοιράζονταν τον ίδιο θάλαμο από την περασμένη Παρασκευή, ενώ ο 48χρονος φέρεται να είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ημέρα πριν από το περιστατικό είχε δοθεί εντολή στους νοσηλευτές να προχωρήσουν σε περιορισμό του δράστη ώστε να αποφευχθεί κάποιο επεισόδιο. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν το βράδυ της δολοφονίας ήταν δεμένος ή αν κατάφερε να λυθεί.

Την ίδια ώρα, ο αδελφός του θύματος καταγγέλλει ότι η οικογένεια δεν ενημερώθηκε επίσημα από το νοσοκομείο και έμαθε για τον θάνατό του μέσω των μέσων ενημέρωσης.

«Μας είπαν μόνο ότι ο αδελφός μου “έφυγε”. Τους είπαμε πως φέραμε έναν άνθρωπο για περίθαλψη και τον παραλαμβάνουμε νεκρό. Δεν μας εξήγησαν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν επανειλημμένες οχλήσεις για να εμφανιστεί ο διευθυντής της κλινικής.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αποκάλυψε πως οι γιατροί προσπαθούσαν επί περισσότερο από μία ώρα να επαναφέρουν τον 59χρονο με ΚΑΡΠΑ.

Όπως δήλωσε, το προσωπικό αρχικά πίστεψε ότι ο ασθενής είχε υποστεί έμφραγμα, καθώς βρέθηκε χωρίς σφυγμό. Ωστόσο, μετά την ειδοποίηση της αστυνομίας, ο συγκάτοικός του ομολόγησε ότι τον στραγγάλισε.

Ο 48χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει το ψυχιατρικό ιστορικό τόσο του δράστη όσο και του θύματος, ενώ από τη διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, από την πλευρά τους, επαναφέρουν τις καταγγελίες για σοβαρή υποστελέχωση και συνθήκες εργασίας που – όπως υποστηρίζουν – βρίσκονται «κάτω από τα όρια ασφαλείας».