Σήμερα στο Ολύμπιον θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να παρουσιαστεί το όνομα, το σύμβολο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, με μεγάλες οθόνες να στήνονται και έξω από το θέατρο για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν λόγω περιορισμένου χώρου.

Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν.