Με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (21/05) στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα στο επίκεντρο της συμφόρησης.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου, κυρίως προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στις εξόδους της Αττικής Οδού.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα προς Καρέα, αλλά και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας, όπου οι οδηγοί κινούνται τμηματικά με χαμηλές ταχύτητες.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην παραλιακή λεωφόρο, ειδικά στο τμήμα από Άλιμο προς Πειραιά, ενώ αυξημένη παραμένει η κίνηση περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιάς.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονές 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Άνω των 30′ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία), Άνω των 30′ από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 21, 2026

