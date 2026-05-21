Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ειδικότερα, από το σπίτι στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης, διέμενε μια μητέρα με το γιο της, οι οποίοι διασώθηκαν.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από γκαζάκι και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ επιστρατεύθηκε και βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον τρίτο όροφο του κτιρίου βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνείτο να απομακρυνθεί. Ύστερα οι διασώστες της απομάκτυναν με ασφάλεια.