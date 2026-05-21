Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Air France όταν αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτραπεί προς το Μόντρεαλ, λόγω φόβων ότι επιβάτης ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό Έμπολα.

Η πτήση 378 της Air France εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι – Ντιτρόιτ, όταν οι αρχές αποφάσισαν να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στον Καναδά.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (US Customs and Border Protection), ο επιβάτης επιβιβάστηκε «εκ παραδρομής», παρότι είχε πρόσφατα ταξιδέψει στην Ανατολική Αφρική.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Λόγω των περιορισμών εισόδου που έχουν τεθεί για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού Έμπολα, ο επιβάτης δεν θα έπρεπε να είχε επιβιβαστεί στο αεροσκάφος».

Η ίδια ανακοίνωση συνεχίζει: «Η CBP έλαβε αποφασιστική δράση και απαγόρευσε στην πτήση που μετέφερε τον ταξιδιώτη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, εκτρέποντάς την στο Μόντρεαλ, Καναδά».

Παραμένει ασαφές αν ο επιβάτης παρουσίαζε συμπτώματα του ιού τη στιγμή της πτήσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μόντρεαλ περίπου στις 5.15 μ.μ.

Ο επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος, το οποίο στη συνέχεια συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς το Ντιτρόιτ. Η Air France επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για Κονγκολέζο πολίτη που δεν του επετράπη η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι το πλήρωμα καμπίνας φόρεσε αμέσως μάσκες μόλις ενημερώθηκε για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβάτη.

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του Έμπολα

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security), το οποίο επέβαλε απαγόρευση εισόδου διάρκειας 30 ημερών για μη κατόχους αμερικανικού διαβατηρίου που ταξιδεύουν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα.

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν έλεγχοι υγείας σε όλους τους ταξιδιώτες που αναχωρούν από αεροδρόμια των χωρών αυτών ή τις έχουν επισκεφθεί εντός των τελευταίων 21 ημερών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαίωσε ότι έχουν καταγραφεί 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα στις βόρειες επαρχίες του Κονγκό, καθώς και δύο στην Ουγκάντα.

Μεταξύ των νοσούντων περιλαμβάνεται και ένας Αμερικανός πολίτης, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Γερμανία για νοσηλεία.

Πηγή: thesun