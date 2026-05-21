Η Αθήνα μπαίνει σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague, με την ΕΛ.ΑΣ. να θέτει σε εφαρμογή ένα από τα πιο εκτεταμένα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας των τελευταίων ετών. Στόχος είναι η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ.

Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, το λεκανοπέδιο θα βιώσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με αυστηρούς ελέγχους, ζώνες προελέγχου και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Η αστυνομική παρουσία θα είναι ενισχυμένη σε κομβικά σημεία της πόλης.

Οι Αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα επεισοδίων, δίνοντας έμφαση στους άξονες γύρω από το Telecom Center Athens. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι στις εισόδους, ενώ απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων ή απαγορευμένων αντικειμένων.

Παράλληλα, εφαρμόζονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους της Αττικής, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση αποστολών, φιλάθλων και εργαζομένων της διοργάνωσης. Η Τροχαία θα προβαίνει σε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία, ιδίως κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις

Οι δρόμοι που επηρεάζονται περιλαμβάνουν τις οδούς: Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Αντήνορος και ξανά Ριζάρη.

Το Final Four της EuroLeague χαρακτηρίζεται διοργάνωση υψηλής επικινδυνότητας και οι ελληνικές Αρχές επιδιώκουν να αποφύγουν εικόνες έντασης ή επεισοδίων στο κέντρο της πρωτεύουσας και γύρω από το ΟΑΚΑ.

Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας

«Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, έχοντας υπόψη» τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων 4249/2014, 4703/2020 και Π.Δ. 73/2020, καθώς και τις υπηρεσιακές διαταγές και εισηγήσεις, αποφάσισε την απαγόρευση πραγματοποίησης δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 06:00 της 21ης Μαΐου έως τις 06:00 της 25ης Μαΐου 2026 και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη.

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση βασίζεται σε τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου και εφαρμόζεται βάσει των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η διεξαγωγή του “EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026” θα προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα φιλάθλων, αποστολών και επισήμων, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες συνωστισμού και κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως επισημαίνεται, τυχόν συναθροίσεις ή πορείες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και δυσχέρεια πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και κατοικίες.

Το μέτρο θεωρείται αναγκαίο και περιορισμένο στον απολύτως απαιτούμενο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας της πόλης.