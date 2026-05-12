Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε δάγκωμα από οχιά, ενώ μάζευε ξύλα σε περιοχή της Φθιώτιδας.

Η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς το δάγκωμα στο δάχτυλο προκάλεσε έντονο οίδημα που έφτασε μέχρι τον ώμο του. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της δυτικής Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 58χρονος είχε μεταβεί στο σημείο για να συγκεντρώσει ξύλα που είχαν απομείνει από έργα συντήρησης, όταν δέχθηκε την επίθεση του ερπετού. Το δάγκωμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε η οχιά παρέμεινε κολλημένη στο δάχτυλό του ακόμη και όταν εκείνος προσπάθησε να την απομακρύνει.

Ο άνδρας αναζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια. Στο Νοσοκομείο Λαμίας του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και στη συνέχεια εισήχθη στη ΜΕΘ για εντατική 24ωρη παρακολούθηση από τους γιατρούς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το οίδημα έφτασε μέχρι τον ώμο, ωστόσο ο αντιοφικός ορός λειτούργησε αποτελεσματικά, εξουδετερώνοντας το δηλητήριο του φιδιού. Οι γιατροί εκτιμούν ότι το πρήξιμο θα υποχωρήσει σταδιακά, αν και ο ασθενής θα παραμείνει για λίγες ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.