Σε μια νέα εποχή περνά από σήμερα η ιστορική Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, καθώς παρουσιάστηκε ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των επιβατών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΣΤΑΣΥ, το έργο αφορά συνολικά 14 συρμούς της 8ης παραλαβής που κυκλοφορούν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι οποίοι πλέον αποκτούν μια νέα τεχνολογική «καρδιά» και τουλάχιστον 25 επιπλέον χρόνια ζωής.

Από το 1983 στο 2026: Ένα «καινούργιο» τρένο στις ράγες

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, από τους παλιούς συρμούς διατηρείται στην πραγματικότητα μόνο το μεταλλικό αμάξωμα, ενώ ολόκληρος ο εξοπλισμός αντικαθίσταται πλήρως. Οι νέες μονάδες διαθέτουν σύγχρονα συστήματα έλξης, κλιματισμό στους χώρους των επιβατών, νέο φωτισμό LED, καθώς και αναβαθμισμένες υποδομές ασφάλειας με εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) και σύγχρονες οθόνες πληροφόρησης. Παράλληλα, έχουν γίνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Στοίχημα η συχνότητα των 5 λεπτών»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας μπροστά από τον νέο συρμό, στάθηκε στην ουσιαστική αναβάθμιση της υπηρεσίας προς τον πολίτη. «Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια και περισσότερο ένας πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται στις ράγες του ΗΣΑΠ» δήλωσε αρχικά, τονίζοντας πως πρόκειται για την πιο ιστορική αστική γραμμή της Αθήνας.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι η παρέμβαση δεν είναι επιφανειακή: «Δεν έχει ανακαινιστεί απλά, έχει πλήρη μηχανολογική ανακατασκευή εδώ σε ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα με Έλληνες μηχανικούς» ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «μηχανολογικά μιλάμε για ένα καινούργιο τρένο το οποίο έχει 25 ακόμη χρόνια ζωής». Ο υπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη βελτίωση των δρομολογίων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα μπορέσουμε να φτάσουμε τη συχνότητα την οποία ζητούν οι πολίτες, από τα 8,5 λεπτά που ήταν την περσινή χρονιά στα μόλις 5 λεπτά μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ, επισημαίνοντας ότι «το καταφέραμε και σήμερα το βλέπετε μπροστά σας, είναι πραγματικότητα».

Το χρονοδιάγραμμα και η αναβάθμιση του Μετρό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2026, ενώ έως το τέλος του έτους θα έχουν ενταχθεί τρεις ακόμη. Η συνολική παράδοση και των 14 συρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027.

Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ υλοποιεί πρόγραμμα αναβάθμισης και για 12 συρμούς της Σειράς Ι του Μετρό (Γραμμές 2 & 3), οι οποίοι κυκλοφορούν από το 2000. Πρόκειται για τους μοναδικούς συρμούς του δικτύου που δεν διέθεταν μέχρι σήμερα κλιματισμό, κάτι που θα αλλάξει στο πλαίσιο της τρέχουσας σύμβασης, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την άνεση σε ολόκληρο το δίκτυο των σταθερών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.