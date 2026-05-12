Ο Γιαν Βέσελι αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα. Ο Τσέχος σέντερ, 36 ετών, που είχε αναδειχθεί MVP της Euroleague το 2019, ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρτίζαν (2008–2011) και στη συνέχεια επιλέχθηκε στο Νο6 του ντραφτ από τους Γουίζαρντς, παίζοντας για τρία χρόνια στο ΝΒΑ, μεταξύ άλλων και στους Νάγκετς.

Από το 2014 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσε, όπου κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2019 και βρέθηκε τρεις φορές στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης (2016, 2018, 2019). Στην Τουρκία δημιούργησε στενή φιλία με τον Κώστα Σλούκα, ενώ βάφτισε το 2025 τον γιο του Έλληνα άσου.

Από το 2022 ανήκει στην Μπαρτσελόνα και υπήρξε βασικός παίκτης της εθνικής Τσεχίας, συμμετέχοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.