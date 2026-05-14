Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος απέδωσε την ενέργειά του σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αρνούμενος ότι είχε πρόθεση να δολοφονήσει.

Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει πρόθεση να σκοτώσει.

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο μαγαζί πήγαινα συχνά, ήταν το στέκι μου. Το όπλο το κατείχα παράνομα. Ήμουν θολωμένος από το ποτό και άρχισα να πυροβολώ. Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση».

Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε, περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.

«Μπήκε με σκοπό να σκοτώσει»

Από την πλευρά της, η 43χρονη που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς, επισημαίνει μιλώντας στο MEGA και το «Live News»:

«Εννοείται, τον είδα. Ήταν κατά πάνω μου. Σε απόσταση αναπνοής. Κανονικότατα. Έχω και κάμερες παντού. Όλα η Αστυνομία. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Στην γνάθο, στο λαιμό και στον ώμο. Το διαμπερές στον ώμο ήταν. Ναι, θυμάμαι τα πάντα. Εννοείται από το σοκ είχαμε αφήσει κινητά μέσα, κλειδιά. Πώς θα ειδοποιήσουμε ασθενοφόρα, ιστορίες; Και πάλι καλά που ο αδερφός μου βγήκε από την πίσω πόρτα, έφερε τα κλειδιά από το αμάξι και με πήγε. Καλά εννοείται ότι θα επιστρέψω. Το ένα μεμονωμένο γεγονός με έναν τρελό, τρελό… μην του δώσω και ελαφρυντικά, δεν θα μου σταματήσει τη ζωή».

Όπως λέει η ίδια:

«Καταρχήν, αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος είχε σκοπό εκείνη τη μέρα που έφτασε να αφαιρέσει τη ζωή μου. Αυτός μπήκε κατευθείαν με το όπλο μέσα. Δεν υπήρχε διαπληκτισμός. Μπήκε με σκοπό να σκοτώσει. Μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε. Μπορεί να ήταν σε άλλο μαγαζί που έμαθα ότι ήταν πιο πριν και πυροβολούσαν από έξω κι έχουν και βίντεο».

«Δεν ήταν θαμώνας καθημερινός. Είχε έρθει 4 – 5 φορές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δύο τελευταίες φορές ευγενικά και όμορφα και ωραία, δεν τον αφήσαμε να μπει. Γιατί ξέραμε τον λόγο», συμπληρώνει.