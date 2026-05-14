Η ΑΕΚ πήρε σημαντική νίκη επί του Άρη με 87-81 στη SUNEL Arena στο Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL, αντιδρώντας άμεσα μετά την ήττα της στον τελικό του BCL και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και, με καλή επιθετική λειτουργία και πολλά μακρινά σουτ στο ξεκίνημα, πήρε γρήγορα προβάδισμα.

Ο Άρης προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, με τον Νουά να κάνει μεγάλη εμφάνιση, όμως η ΑΕΚ είχε συνεχώς λύσεις στην επίθεση και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος η Ένωση ανέβασε τη διαφορά ακόμη περισσότερο, φτάνοντας σε διψήφια επίπεδα, με τον Μπράουν να ξεχωρίζει χάρη στα εντυπωσιακά καρφώματά του και τον Λεκαβίτσιους να προσθέτει σταθερά σκορ στην περιφέρεια.

Ο Άρης προσπάθησε στο φινάλε να επιστρέψει μειώνοντας τη διαφορά, όμως η ΑΕΚ κράτησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και «καθάρισε» το παιχνίδι.

Με το 1-0 στη σειρά, η ΑΕΚ χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να προκριθεί στα ημιτελικά, ενώ ο Άρης θα ψάξει αντίδραση στο επόμενο παιχνίδι στο Nick Galis Hall.