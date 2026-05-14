Τα playoffs της EuroLeague ολοκληρώθηκαν και το μπασκετικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μεγάλο ραντεβού του Final Four, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center (22-24 Μαΐου).

Ο Ολυμπιακός δίνει το «παρών» για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, φτάνοντας μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο μέσω «σκούπας» απέναντι στη Μονακό.

Στην ημιτελική φάση θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια.

Ιδιαίτερη αναμένεται να είναι και η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού, καθώς υπολογίζεται πως περίπου 5.500 εισιτήρια έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια φαίνεται πως θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την «ερυθρόλευκη» παρουσία στις εξέδρες.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν ξανά στο ΟΑΚΑ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια, με τελευταία τους παρουσία το 2007 σε πέμπτο τελικό πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τότε, οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 89-76, σε μια σεζόν που ολοκληρώθηκε με ιστορικό triple crown για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και EuroLeague.

Εκείνη τη χρονιά είχε επιτραπεί η μετακίνηση οπαδών μόνο στον 5ο τελικό και οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι είχαν συνυπάρξει στις κερκίδες με εκείνους του Παναθηναϊκού.