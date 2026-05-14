EuroLeague για το Final Four: «Υπήρξαν στιγμές που πάνω από 500 χιλιάδες χρήστες προσπαθούσαν να μπουν ταυτόχρονα στην πλατφόρμα»
Η EuroLeague ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας, με τη φετινή ζήτηση να ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η διοργάνωση, σε συνεργασία με την Platinum Group, διαχειρίστηκε μια πρωτοφανή κίνηση στην πλατφόρμα πωλήσεων, καθώς σε ορισμένες χρονικές στιγμές περισσότεροι από 500.000 χρήστες επιχειρούσαν ταυτόχρονα να αποκτήσουν εισιτήριο για τη […]
Ατζέντης Σορτς: «Ως παίκτης, εσύ είσαι αυτός που μετράει»
Ο ατζέντης του Τι Τζέι Σορτς, Νίκος Σπανός, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση στήριξης προς τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των «πράσινων» από τη Βαλένθια με 3-2 στη σειρά των playoffs της EuroLeague. Η ανάρτηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στο ημίχρονο του Game 5, όταν ο Τούρκος τεχνικός είχε […]
Με σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική και το Ισραήλ» αποχαιρέτισαν οι Ιρανοί τους διεθνείς ενόψει του Μουντιάλ
H Εθνική Ιράν ετοιμάζεται για ακόμη μία συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως το κλίμα γύρω από την ομάδα μόνο ποδοσφαιρικό δεν ήταν στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη. Χιλιάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (13/5) στην πλατεία Ενκελάμπ, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την αποστολή πριν από την αναχώρησή της για την τελική […]
EuroLeague: Ο Μπαντιό αναδείχθηκε MVP στο Game 5 μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού
Η Βαλένθια κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να προκριθεί στο φάιναλ φορ της EuroLeague, με τον Μπρανκού Μπαντιό να αναδεικνύεται MVP του 5ου αγώνα. Φέτος, η επιλογή του MVP έγινε μόνο από έναν αγώνα, καθώς το ζευγάρι της 2ης Βαλένθια και του 7ου Παναθηναϊκού ήταν το μοναδικό στα φετινά πλέι οφ που χρειάστηκε […]
EuroLeague: Η οικογένεια Γκραντ συντετριμμένη μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη τρίτη συνεχόμενη ήττα από τη Βαλένθια, αυτή τη φορά στη Roig Arena με 81-64, και με συνολικό σκορ 3-2 αποκλείστηκε από τη συνέχεια της EuroLeague, μόλις ένα βήμα πριν το Final Four της Αθήνας. Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό, η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι Γκραντ, έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας […]