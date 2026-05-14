Ο ατζέντης του Τι Τζέι Σορτς, Νίκος Σπανός, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση στήριξης προς τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των «πράσινων» από τη Βαλένθια με 3-2 στη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Η ανάρτηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στο ημίχρονο του Game 5, όταν ο Τούρκος τεχνικός είχε αναφέρει πως στο πρώτο μέρος η ομάδα του αγωνιζόταν «τέσσερις εναντίον πέντε» στην επίθεση με τον Σορτς στο παρκέ, σχόλιο που προκάλεσε συζητήσεις.

Μέσα από story στο Instagram, ο Νίκος Σπανός στάθηκε τόσο στις αγωνιστικές ικανότητες του Αμερικανού πλέι μέικερ όσο και στον χαρακτήρα του, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του μετά τη δύσκολη βραδιά για τον Παναθηναϊκό.

«Πικρό αποτέλεσμα για την ομάδα στη φετινή σεζόν της EuroLeague. Ωστόσο, είμαι περήφανος για την ακεραιότητα, την ηθική και τον χαρακτήρα που έδειξες ως άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ως ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στo γήπεδο, εσύ είσαι αυτός που μετράει και σε υποστηρίζουμε γιατί έχεις αποδείξει ξανά και ξανά ότι είσαι καταπληκτικός παίκτης και άνθρωπος».