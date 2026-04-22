Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση «να σταθεί επιτέλους στη σωστή πλευρά της Ιστορίας» και στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των 27 να συνταχθεί με το αίτημα του Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ. Μεταξύ μας, πάντως, ο πραγματικός αντιπολιτευτικός στόχος της ανάρτησης ήταν άλλος. Το λέω γιατί έγραψε επίσης «όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση κατά της ισραηλινής κυβέρνησης» – και ως γνωστόν το ΠΑΣΟΚ διαφημίζει τις συναναστροφές του με τον Ισπανό αυτή την περίοδο.

Επαφή

Δεν συμφωνεί ο Γιάννης Οικονόμου με την «ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στον βουλευτή αυτή τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα». «Αισθάνομαι», συνέχισε σχολιάζοντας τις διαπιστώσεις Σκέρτσου για τα ρουσφέτια, «ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πώς σφυρηλατείται και πώς οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό». Μέχρι πρότινος, οι γαλάζιοι τα έσουρναν στον υπουργό Επικρατείας οφ δε ρέκορντ. Τώρα, είναι έτοιμοι να του σκίσουν τα Εxcel σε ζωντανή σύνδεση.

Αποχή

«Μετά την τοποθέτηση και Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι επιθυμούν οι βουλευτές που θα ψηφίσουν να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και αύριο θα απέχω από αυτή τη διαδικασία στη Βουλή». Με αυτά τα λόγια ο Στέλιος Πέτσας πέρασε από την καταψήφιση στην αποχή. Είναι μια πιρουέτα που θα κάνουν κι άλλοι νεοδημοκράτες σήμερα προκειμένου να υποδυθούν τους αντάρτες οι οποίοι αντιστέκονται υποκύπτοντας.

Αναβολή

Οι χρήστες των σόσιαλ μίντια διασκέδασαν χθες με το ξεκατίνιασμα Στέφανου Κασσελάκη και Παύλου Πολάκη μέσω ποστ για την αναβολή της δικαστικής τους διαμάχης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Γιατί; Επειδή ο πολιτικός μέντορας του πρώην συριζαίου αρχηγού και νυν επικεφαλής των Δημοκρατών δυσκολεύεται να αποδεχθεί κάτι που του αναγνωρίζουν πολλοί: την μεγαλύτερη επιτυχία για έναν δάσκαλο, η οποία είναι να μπορεί να πει «τα παιδιά τώρα δουλεύουν σαν να μην υπάρχω».