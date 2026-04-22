Euroleague: Καλύτερος ανερχόμενος παίκτης ο Ζαν Μοντέρο
Το βραβείο του καλύτερου παίκτη κάτω των 22 στην Euroleague, κατέληξε στον Ζαν Μοντέρο. Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ μέτρησε κατά μέσο όρο 13,7 πόντους και 4,6 ασίστ και οδήγησε την Βαλένθια στην δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Μάλιστα, για τον Μοντέρο αύτο ήταν το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο rising star, μετά το περσινό στο […]
Οριστικό: Πρωταθλητής ο Αθηναϊκός, απορρίφθηκε η ένσταση του Παναθηναϊκού!
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την απόρριψη της ένστασης του Παναθηναϊκού ΑΟ και ταυτόχρονα την ανακήρυξη του Αθηναϊκού ως πρωταθλητή στη φετινή Α1 γυναικών στο μπάσκετ.
Η επική απάντηση του Χέιζ-Ντέιβις για τα ταξίδια – αστραπή (pic)
Το τελευταίο διάστημα, τα ταξίδια του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού, τόσο στην Ινδία όσο και στη Σαντορίνη, είχαν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζουν την αγωνιστική του προετοιμασία. Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να απαντήσει με έναν τρόπο διαφορετικό από τον συνηθισμένο. Μετά την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό, ο Χέιζ-Ντέιβις ανάρτησε στα social media […]
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον έκτο Ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του – Ποιος είναι ο απολογισμός του
Όλα είναι έτοιμα. Για 37η φορά, μια ελληνική ομάδα στέκεται στο κατώφλι της ιστορίας, έτοιμη να δώσει τη δική της «μάχη», το δικό της τελικό σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να «φορέσει» τα καλά της. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο (22/4, 19:15) στο «PAOK Sports Arena» για τον πρώτο τελικό του Fiba Europe Cup. […]
ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Πότε και πού θα δείτε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup
Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του ελληνικού μπάσκετ περιλαμβάνει τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη, σε μια αναμέτρηση με έντονο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος, καθώς πρόκειται για ρεβάνς του περσινού τελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο «Δικέφαλος του βορρά» θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για […]