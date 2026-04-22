Η FIBA γνωστοποίησε ότι η Γαλλία θα αποτελέσει τη διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2031, αναλαμβάνοντας ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του πλανήτη.

Οι αγώνες της διοργάνωσης θα διεξαχθούν σε τρεις πόλεις, το Παρίσι, τη Λιλ και τη Λυών, οι οποίες θα φιλοξενήσουν τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου σε μια μπασκετική γιορτή υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό του 2027, θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας τη σειρά των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Την ίδια ώρα, κάτοχος του τίτλου παραμένει η Γερμανία, η οποία είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2023, επικρατώντας της Σερβίας με 83-77 στον μεγάλο τελικό.