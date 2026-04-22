Όλα είναι έτοιμα. Για 37η φορά, μια ελληνική ομάδα στέκεται στο κατώφλι της ιστορίας, έτοιμη να δώσει τη δική της «μάχη», το δικό της τελικό σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να «φορέσει» τα καλά της. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο (22/4, 19:15) στο «PAOK Sports Arena» για τον πρώτο τελικό του Fiba Europe Cup. Ένα ζευγάρι που έχει ιστορία, καθώς είχαν συναντηθεί και πέρσι οι δύο ομάδες στην ίδια φάση, με την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου να ψάχνει τη ρεβάνς για το χαμένο περσινό τρόπαιο.

Πάμε να θυμηθούμε τι είχε συμβεί στους προηγούμενους πέντε Ευρωπαϊκούς τελικούς, που έχει συμμετάσχει ο «Δικέφαλος» του Βορρά.

Το έπος της Γενεύης

Ήταν 26 Μαρτίου του 1991, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε τη Σαραγόσα στον πρώτο Ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του. Έπειτα, από μία σπουδαία «μονομαχία» οι ασπρόμαυροι της Θεσσαλονίκης επικράτησαν με 76-72 στο «Πατινουάρ ντε Βερνέ» της Γενεύης. Μεγάλος πρωταγωνιστής; Ποιος άλλος ο θρυλικός… Μπάνε Πρέλεβιτς, που πέτυχε 30 πόντους. Με τον Ντράγκαν Σάκοτα στο «τιμόνι», ο «δικέφαλος» του Βορρά κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων και η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο της Ευρωπαϊκό τίτλο, έπειτα από 23 χρόνια.

Η χαμένη ευκαιρία για back to back

Πέρασαν μόλις 11 μήνες για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ ξανά σε τελικό. Αυτή την φορά μία άλλη Ισπανική ομάδα βρέθηκε στο δρόμο του, η Ρεάλ Μαδρίτης και το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά έφτασε μία «ανάσα» από την δεύτερη συνεχόμενη κορυφή του Κυπέλλου Κυπελλούχων, αλλά έχασε με 65-63. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος στην τελευταία φάση του αγώνα έκανε λάθος πάσα, με συνέπεια ο Μπράουν να «εκτελέσει» τον ΠΑΟΚ και ο Πρέλεβιτς να ξεσπά σε λυγμούς.

Ευρωπαίος ξανά ο ΠΑΟΚ

Πριν από 32 χρόνια (16/3/1994) ο ΠΑΟΚ επέστρεφε θριαμβευτής από την Τεργέστη, έχοντας στις αποσκευές του το Κύπελλο Κόρατς. Με τον Σούλη Μαρκόπουλο στον πάγκο, νίκησε δύο φορές σε «διπλούς» αγώνες την ιταλική Τριέστε. Μάλιστα, οι ασπρόμαυροι της Θεσσαλονίκης επικράτησαν με το εντυπωσιακό 100-91 μέσα στο κατάμεστο «Παλατσέτο Ντι Κιάρμπολα», έχοντας ως πρωταγωνιστές τους τρεις γκαρντ (Πρέλεβιτς, Κόρφας, Μπουντούρης) που σκόραραν 58 πόντους και πανηγύρισαν το δεύτερο Ευρωπαϊκό τίτλο.

Μετά από δύο χρόνια, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά μέσα στη δεκαετία του 90΄το πόσο ισχυρός είναι, με την παρουσία του σε ακόμη έναν τελικό. Αυτή την φορά όμως δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ταουγκρές για το Κύπελλο Κυπελλούχων και ηττήθηκε με 88-81 στη Βιτόρια της Ισπανίας. Σε μία αναμέτρηση όπου ο τεράστιος Μπάνε Πρέλεβιτς πέτυχε 31 πόντους και αυτό που έμεινε στην ιστορία ήταν η αναγνώριση της προσπάθειάς των παικτών του« Δικεφάλου» ακόμη και από τους φιλάθλους των γηπεδούχων.

H πρώτη συνάντηση με τη Μπιλμπάο

Την περσινή σεζόν, με το Μάσιμο Καντσελιέρι στο «τιμόνι», οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν σε Ευρωπαϊκό τελικό μετά από 29 χρόνια. Μία σεζόν, γεμάτο από υπερβάσεις, καθώς παρά το χαμηλό μπάτζετ, ο ΠΑΟΚ έβρισκε τρόπο να κερδίζει οικονομικά πιο ισχυρούς αντιπάλους. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του Fiba Europe Cup, εκεί που όμως, απέναντι στην Μπιλμπάο, παρά τη νίκη στην «Πυλαία» με 84-82, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την διαφορά των 7 πόντων του πρώτου αγώνα (72-65).

Μετά την μεγάλη πρόκριση μέσα στην Ισπανία, απέναντι στη Μούρθια, που θεωρούταν από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει ρεβάνς από τη Μπιλμπάο και να κάνει στο «PAOK Sports Arena» (22/4, 19:15) το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Fiba Europe Cup.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος