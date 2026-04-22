Με την τιμή της αμόλυβδης να παραμένει «καρφωμένη» πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, οι οδηγοί συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος στις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τα πρατήρια όλης της χώρας για την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της 95άρας διαμορφώθηκε στα 2,023€/λτ.

Το Diesel κίνησης κινείται στα επίπεδα του 1,926€/λτ, ενώ το Diesel θέρμανσης, λίγο πριν το τέλος της περιόδου διάθεσής του, βρίσκεται στα 1,776€/λτ. Για όσους χρησιμοποιούν υγραέριο (Autogas), η μέση τιμή στη χώρα είναι 1,324€/λτ.

Πρωταθλητές ακρίβειας και οι «φθηνοί» του χάρτη

Όπως συμβαίνει συνήθως, η γεωγραφική θέση παίζει καθοριστικό ρόλο στην τσέπη των καταναλωτών. Οι νησιωτικές περιοχές κρατούν τα σκήπτρα της ακρίβειας στα καύσιμα, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα οι τιμές είναι ελαφρώς πιο συγκρατημένες.

Οι πιο ακριβοί νομοί:

Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη «καίει» με 2,190€/λτ, ενώ ακολουθεί ο Νομός Δωδεκανήσου με 2,120€/λτ και το Ηράκλειο με 2,087€/λτ.

Οι πιο οικονομικοί νομοί:

Οι χαμηλότερες μέσες τιμές καταγράφονται στην Αττική (1,998€/λτ), στην Πιερία (2,001€/λτ) και στην Κορινθία (2,004€/λτ).