Την εκτίμηση ότι μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες οι τιμές στην ελληνική αγορά καυσίμων θα αρχίσουν να αυξάνονται, διατύπωσε ο Νίκος Παπαγεωργίου, αναφερόμενος στο τεταμένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις δύσκολες συνομιλίες για εξεύρεση λύσης.

Όπως επισήμανε ο κ. Παπαγεωργίου, «όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης». Η τοποθέτησή του έγινε στην εκπομπή «Συνδέσεις».