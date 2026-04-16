Η ολλανδική αεροπορική εταιρεί KLM, ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις εντός Ευρώπης τον επόμενο μήνα, εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων για τον κλάδο των αερομεταφορών.

Ο ολλανδικός βραχίονας του ομίλου Air France KLM διευκρίνισε ότι οι ακυρώσεις αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% του συνολικού αριθμού ευρωπαϊκών δρομολογίων. Παράλληλα, η εταιρεία υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα έλλειψης καυσίμων για τα αεροσκάφη της.

Lufthansa: Κλείνει άμεσα τη θυγατρική της, CityLine

Η Lufthansa ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας της θυγατρικής της αεροπορικής εταιρίας CityLine, επικαλούμενη την αύξηση των τιμών της κηροζίνης και τις συνεχιζόμενες απεργίες του ιπτάμενου προσωπικού. Αρχικά, η CityLine επρόκειτο να σταματήσει τη λειτουργία της το 2028, ωστόσο η απόφαση επισπεύδεται λόγω των νέων συνθηκών.

Όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Lufthansa, Τιλ Στράιχερτ, «η τρέχουσα κρίση» επιβάλλει την άμεση εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, 27 αεροσκάφη που πλησιάζουν στο τέλος του τεχνικού τους βίου και παρουσιάζουν υψηλό λειτουργικό κόστος θα αποσυρθούν οριστικά από το Σάββατο.

Ο κ. Στράιχερτ τόνισε ότι η απόφαση στοχεύει «στη μείωση περαιτέρω απωλειών για την εταιρία που υποφέρει από ελλείμματα». Παράλληλα, προγραμματίζονται περικοπές και στη χωρητικότητα της μητρικής εταιρίας, με τη σταδιακή απόσυρση έξι παλαιότερων αεροσκαφών από πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ, ΔΟΕ) προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων για αεροσκάφη ενδέχεται να επαρκούν μόλις για «ίσως 6 εβδομάδες», επισημαίνοντας τον κίνδυνο για επικείμενες ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα».

Η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών που επαρκούν μόλις για έξι εβδομάδες, σύμφωνα με προειδοποίηση του εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ. Ο ίδιος έκανε λόγο για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπιρόλ παρουσίασε μια ανησυχητική εικόνα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ». Όπως εξήγησε, η κατάσταση οφείλεται στη διακοπή της ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων ενεργειακών πόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν Dire Straits. Τώρα έχουμε ένα πραγματικά “επικίνδυνο στενό” και αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του IEA προειδοποίησε ότι η κρίση θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. «Οι επιπτώσεις θα είναι υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας», σημείωσε. Παγκόσμια διάσταση της ενεργειακής κρίσης Σύμφωνα με τον Μπιρόλ, οι οικονομικές συνέπειες δεν θα επηρεάσουν όλες τις χώρες στον ίδιο βαθμό. Όπως ανέφερε, χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης. «Οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο δεν είναι απαραίτητα εκείνες των οποίων η φωνή ακούγεται περισσότερο. Θα είναι κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, φτωχότερα κράτη στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική», υπογράμμισε. Ανησυχία για την Ευρώπη και τις αερομεταφορές Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επεκταθούν και στην Ευρώπη, καθώς και στην αμερικανική ήπειρο. Μιλώντας από το γραφείο του στο Παρίσι, προειδοποίησε ότι αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν εκ νέου, η Ευρώπη ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην αεροπορική κίνηση. «Μπορώ να πω ότι σύντομα θα ακούμε ειδήσεις για ακυρώσεις πτήσεων από πόλη Α προς πόλη Β λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών», ανέφερε. Αντίθεση στο ιρανικό σύστημα "διοδίων" Ο Μπιρόλ εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στο λεγόμενο σύστημα «διοδίων» που εφαρμόζει το Ιράν σε ορισμένα πλοία, επιτρέποντάς τους τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ έναντι πληρωμής. Όπως τόνισε, η μονιμοποίηση μιας τέτοιας πρακτικής θα μπορούσε να αποτελέσει επικίνδυνο προηγούμενο και για άλλες στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες οδούς, όπως το Στενό της Μαλάκα στην Ασία. «Εάν το αλλάξουμε μία φορά, μπορεί να είναι δύσκολο να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς», σημείωσε. «Θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σύστημα διοδίων εδώ και να μην εφαρμοστεί αλλού». «Θα ήθελα να δω το πετρέλαιο να ρέει χωρίς προϋποθέσεις από το σημείο Α στο σημείο Β», κατέληξε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA.