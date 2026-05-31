Μάχη για μια θέση στα λεωφορεία προς τις πλαζ δίνουν καθημερινά οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς η έναρξη του καλοκαιριού φέρνει αυξημένη κίνηση στις γραμμές που οδηγούν στις παραλίες των νοτίων προαστίων. Πολλοί επιλέγουν τη δημόσια συγκοινωνία για να αποφύγουν το αυτοκίνητο και την ταλαιπωρία της στάθμευσης.

Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, γύρω στο μεσημέρι, τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ γεμίζουν ασφυκτικά. Οι στάσεις κοντά σε οργανωμένες πλαζ μετατρέπονται σε μικρές δοκιμασίες υπομονής, καθώς οι επιβάτες προσπαθούν να αποβιβαστούν μέσα στον συνωστισμό και τη ζέστη.

Για όσους δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, η μετακίνηση προς τις παραλίες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς απαιτεί αντοχή και γερά νεύρα. Οι ουρές στις στάσεις και η αναμονή κάτω από τον ήλιο αποτελούν πλέον μέρος της καλοκαιρινής ρουτίνας.

Κάποιοι, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία, επιλέγουν να πληρώσουν ταξί, παρά το αυξημένο κόστος, ώστε να φτάσουν πιο άνετα και γρήγορα στον προορισμό τους.

Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα νέα αυξημένα πρόστιμα για τους επιβάτες που ταξιδεύουν χωρίς εισιτήριο. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και στα 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο.

Οι παραβάτες μπορούν να καταβάλουν το μισό ποσό του προστίμου, εφόσον μέσα σε δέκα ημέρες προμηθευτούν μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης των καρτών και στη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής στα μέσα μεταφοράς.