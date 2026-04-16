- Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνομιλήσουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες
- Σύμβουλος Χαμενεΐ: Το Ιράν απειλεί να βυθίσει αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ
- Αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως ανάγκασε 10 πλοία να γυρίσουν πίσω
- Μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Πακιστάν, με επικεφαλής τον αρχηγό του στρατού, πραγματοποίησε συνομιλίες στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους, με αντικείμενο τη δυνατότητα έναρξης νέου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.
«Αψίδα του Θριάμβου των ΗΠΑ»: Το ύψους 76 μέτρων μνημείο του Τραμπ για την 250ή επέτειο ανεξαρτησίας
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την επίσημη ονομασία μνημείου που θα ανεγερθεί στην Ουάσινγκτον για τη 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών».
Αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως ανάγκασε 10 πλοία να γυρίσουν πίσω
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εμπόδισε δέκα πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν.
Ξανά φυλακισμένη στο Ιράν η νομπελίστρια ειρήνης Μοχαμαντί – Σε «κρίσιμη» κατάσταση έπειτα από καρδιακή προσβολή
Η νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από καρδιακή προσβολή. Ο αδελφός της καταγγέλλει πως η ιατρική περίθαλψη στη φυλακή είναι ανεπαρκής, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένεια.
Από το Κίεβο ως το Κρασναντάρ: Παιδιά θύματα των νέων επιθέσεων σε Ουκρανία και Ρωσία
Δυο παιδιά 5 και 14 ετών σκοτώθηκαν σε επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.
Ρωσία: Η σχεδιαζόμενη αύξηση της παραγωγής drones για την Ουκρανία παρασύρει την Ευρώπη στον πόλεμο
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε σήμερα ότι τα ευρωπαϊκά σχέδια για αύξηση της παραγωγής drones με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας παρασύρει τις χώρες αυτές σε πόλεμο με τη Ρωσία.