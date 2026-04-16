  • Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνομιλήσουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες
  • Σύμβουλος Χαμενεΐ: Το Ιράν απειλεί να βυθίσει αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ
  • Αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως ανάγκασε 10 πλοία να γυρίσουν πίσω
  • Μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Πακιστάν, με επικεφαλής τον αρχηγό του στρατού, πραγματοποίησε συνομιλίες στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους, με αντικείμενο τη δυνατότητα έναρξης νέου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Live blog όλες οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα