Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της νέας εκεχειρίας Ισραήλ – Λιβάνου, την οποία γνωστοποίησε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου και δεσμεύονται να προχωρήσουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις καλής πίστης, με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ασφάλεια και ειρήνη.

Έναρξη κατάπαυσης πυρός και πιθανή παράταση

Η συμφωνία προβλέπει ότι η κατάπαυση των εχθροπραξιών θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Απριλίου 2026, στις 17:00 ώρα ΗΠΑ (EST), με αρχική διάρκεια δέκα ημερών. Η εφαρμογή της θεωρείται κίνηση καλής θέλησης από το Ισραήλ, με σκοπό να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις.

Η εκεχειρία δύναται να παραταθεί με κοινή συμφωνία, εφόσον υπάρξει πρόοδος και ο Λίβανος αποδείξει ότι μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά την κυριαρχία του στο έδαφός του.

Περιορισμοί στρατιωτικών ενεργειών και δικαίωμα αυτοάμυνας

Το Ισραήλ διατηρεί ρητά το δικαίωμα να προβαίνει σε ενέργειες αυτοάμυνας απέναντι σε σχεδιαζόμενες, άμεσες ή εξελισσόμενες επιθέσεις, χωρίς η πρόβλεψη αυτή να περιορίζεται από την εκεχειρία.

Πέραν αυτού, το Ισραήλ δεσμεύεται να μην πραγματοποιεί επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά λιβανικών στόχων — πολιτικών, στρατιωτικών ή κρατικών — σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Ο ρόλος του Λιβάνου και ο περιορισμός ένοπλων ομάδων

Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι ο Λίβανος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις από μη κρατικούς ένοπλους δρώντες, οι οποίοι υπονομεύουν την κυριαρχία του και απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι μόνο οι επίσημες δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου — μεταξύ αυτών ο στρατός, η εσωτερική ασφάλεια, η γενική ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια, τα τελωνεία και η δημοτική αστυνομία — θα έχουν δικαίωμα οπλοφορίας.

Παράλληλα, ο Λίβανος δεσμεύεται, με διεθνή υποστήριξη, να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες από το να προχωρούν σε επιθέσεις ή εχθρικές ενέργειες κατά του Ισραήλ.

Κυριαρχία, διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των ΗΠΑ

Οι δύο χώρες αναγνωρίζουν ότι μόνο οι λιβανικές κρατικές δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου, αποκλείοντας οποιονδήποτε άλλο δρώντα από ρόλο «εγγυητή».

Παράλληλα, Ισραήλ και Λίβανος ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να διευκολύνουν τις άμεσες διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως η οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων, και την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν επίσης διεθνών προσπαθειών στήριξης του Λιβάνου, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για σταθερότητα και ανάπτυξη στην περιοχή.