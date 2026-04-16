Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 17:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Μόλις είχα εξαιρετικές συζητήσεις με τον Σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Bibi Netanyahu. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη εκεχειρία στις 5 μ.μ. EST. Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσινγκτον, με τον Γραμματέα Εξωτερικών μας, Marco Rubio. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο JD Vance και τον Υπουργό Εξωτερικών Rubio, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Dan Razin’ Caine, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας Διαρκούς ΕΙΡΗΝΗΣ. Ήταν τιμή μου να λύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP