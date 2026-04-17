Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα είναι η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου διάρκειας δέκα ημερών, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από εβδομάδες έντονων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμο βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ξεκαθάρισε πως τα ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο. Όπως ανέφερε, η στρατιωτική παρουσία θα διατηρηθεί για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμφωνία αποτελεί ένα πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης. Ισραήλ και Λίβανος αναγνωρίζουν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου και δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις καλής πίστης, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κεντρικός στόχος των συνομιλιών είναι η επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας, που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Η εκεχειρία προβλέπει αρχικά παύση των εχθροπραξιών για δέκα ημέρες, ως ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά του Ισραήλ. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί, εφόσον υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και συμφωνήσουν αμφότερες οι πλευρές.

Παράλληλα, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε ενέργειες αυτοάμυνας σε περίπτωση απειλών ή επιθέσεων. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν θα πραγματοποιεί επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος δεσμεύεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αποτροπή δράσης της Χεζμπολάχ και άλλων ένοπλων ομάδων, ώστε να αποφευχθούν επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο ζήτημα της κυριαρχίας, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εθνική άμυνα και τον έλεγχο της χώρας.

Τέλος, Ισραήλ και Λίβανος απευθύνουν κοινό αίτημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβητής, διευκολύνοντας την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας.

Ένταση στη Βηρυτό κατά την έναρξη της εκεχειρίας

Σφοδρά πυρά ακούστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν επίσης λόγο για «πυρά» κατά την έναρξη της δεκαήμερης ανακωχής, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας, αφότου ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου.